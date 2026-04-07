Il ristorante Radici di Monteforte Irpino protagonista di eccellenza e tradizione gastronomica

Nel cuore dell’Irpinia, il settore gastronomico si conferma uno dei più vivaci e rappresentativi della zona, con il ristorante

In occasione delle festività pasquali, il ristorante ha confermato ancora una volta il proprio prestigio. Tra gli ospiti infatti figura Artem, giovane attore della serie "Mare fuori" Nel cuore dell’Irpinia, terra da sempre custode di tradizioni autentiche e sapori identitari, il settore gastronomico continua a rappresentare uno dei pilastri più dinamici e promettenti del territorio. Tra le realtà che negli ultimi anni stanno contribuendo a ridefinire l’immagine culinaria locale, spicca con forza il ristorante “Radici”, situato nel comune di Monteforte Irpino. Un nome evocativo che racchiude in sé una filosofia ben precisa, valorizzare la memoria gastronomica irpina reinterpretandola in chiave contemporanea, senza mai tradire l’essenza delle materie prime e delle tradizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

I. C. "S. Aurigemma" di Monteforte Irpino una scuola moderna: eccellenza, innovazione e inclusioneSi conferma scuola moderna e innovativa l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte, capace di coniugare eccellenza educativa,...

Monteforte Irpino, protagonista della nuova strategia turistica in IrpiniaMonteforte è uno dei 54 Comuni della provincia di Avellino che hanno aderito alla DMO-Destinazione Turistica Irpinia.

Argomenti più discussi: Monteforte Irpino, indennità piene e conti in rosso: il vessillo elettorale di scioglie in Consiglio; Monteforte Irpino, protagonista della nuova strategia turistica in Irpinia; Monteforte Irpino, L'ora della verità: il sindaco Siricio invita la minoranza ad un confronto pubblico; Stalli rosa a Monteforte Irpino, la consigliera Cilio: Servono più controlli.

Monteforte Irpino, pranzano nel ristorante e vanno via senza pagare: denunciata coppiaPranzano in un ristorante di Monteforte Irpino, poi vanno via senza pagare. Una 50enne e un 42enne della provincia di Napoli, sono stati denunciati in quanto, dopo aver consumato il pranzo all’interno ... ilmattino.it

Pasquetta in arrivo Lamy raddoppia la comodità! Oggi siamo aperti per mezza giornata nei punti vendita di: Torrette di Mercogliano Monteforte Irpino Avellino Tutto quello che ami per la tua casa, anche nei giorni di festa. Vi aspettiamo! , - facebook.com facebook