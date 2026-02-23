Un angolo di Napoli nel cuore di Roma | alla scoperta della Pasticceria Savarese tempio della tradizione partenopea

Il profumo di pastiera e la vista di babà lucidi attirano i clienti alla Pasticceria Savarese, che da oltre sessant’anni porta i sapori di Napoli a Roma. La causa di questo successo risiede nella passione per la tradizione e nella qualità delle ricette tramandate di generazione in generazione. Ogni mattina, i pasticcieri preparano dolci freschi per soddisfare i clienti che cercano un angolo di Napoli nel cuore della città. La pasticceria continua a essere un punto di riferimento per gli amanti dei dessert partenopei.

C’è un posto a Roma dove basta varcare la soglia per sentirsi immediatamente a Napoli. Il profumo della pastiera appena sfornata, i babà lucidi e soffici, le sfogliatelle fragranti: è la Pasticceria Savarese, una vera istituzione che da oltre sessant’anni porta nella Capitale i sapori autentici della tradizione partenopea. La storia comincia negli anni Sessanta, quando tre sorelle – Pina, Grazia e Piera – arrivano a Roma con un sogno e un patrimonio di ricette tramandate nel tempo. Nasce così un locale destinato a diventare un punto di riferimento per romani e turisti, un rifugio goloso per chi sente nostalgia di Napoli. 🔗 Leggi su Funweek.it

Chiesa della Madonna della mazza, un presepe di luce e tradizione nel cuore della cittàNel cuore di Palermo, la Chiesa della Madonna della Mazza si trasforma in un incantevole presepe di luce e tradizione.

Alla scoperta di un angolo segreto della Liguria capace di fare innamorare chiunque lo visitiUn castello medievale, un paesaggio mozzafiato sul Mar Ligure e ritrovamenti archeologici unici attirano ogni anno appassionati di storia e natura nel cuore della Liguria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ristorante La Cantinella, 50 anni di storia sul mare di Napoli; L’angolo di Bergamo dove batte un cuore partenopeo: è il Napoli Club Anima Azzurra; Il bambino di Napoli in attesa del trapianto. L'errore del ghiaccio con l'espianto già avvenuto: genesi di un disastro; Napoli-Roma 2-2, a Gasperini non basta Malen: Conte risponde con Spinazzola e Alisson.

L'Atalanta risponde da corner: Pasalic sigla l'1-1 di testaAl 62' l'Atalanta pareggia dagli sviluppi di un calcio d'angolo con Pasalic. Dal corner d'angolo di Zalewski arriva la testata vincente di Pasalic che si inserisce tra Beukema ... tuttonapoli.net

La sblocca Beukema! L'olandese svetta di testa su corner e porta avanti gli azzurri!Al 18' il Napoli passa in vantaggio dagli sviluppi di un calcio d'angolo con Sam Beukema! Gutierrez mette in mezzo il pallone sulla punizione arrivata da una ingenuità di ... tuttonapoli.net

Pasticceria Savarese Roma Bottega Storica. Tony Dark Eyes · Tiempo. Martedi 17 febbraio 2026 è Martedi Grasso e Siamo aperti chiusi eccezionalmente mercoledi 18/02/26 Martedi è l' ultimo giorno di Carnevale passa oppure ordina Ti aspettiamo via g - facebook.com facebook