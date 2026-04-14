Un team dell’ Amsterdam University Medical Center ha ricostruito per la prima volta la complessa anatomia nervosa del clitoride

Un gruppo di ricercatori ha ricostruito per la prima volta la complessa rete nervosa del clitoride, utilizzando tecniche di imaging tridimensionale. Questo studio rappresenta un passo significativo nella comprensione dell’anatomia di questa parte del corpo femminile. La mappatura dettagliata è stata realizzata dall’equipe di un centro medico universitario europeo, e i risultati sono stati pubblicati di recente. L’evento segna un progresso importante per la ricerca medica nel settore della salute femminile.

I l 2026 segna un traguardo scientifico importante per la medicina di genere. Per la prima volta nella storia, la rete completa dei nervi del clitoride è stata mappata in 3D. Uno studio che arriva con quasi trent’anni di ritardo rispetto agli studi equivalenti sull’anatomia del pene e che oggi potrebbe cambiare non solo la conoscenza del piacere femminile, ma anche la qualità delle cure mediche per milioni di donne. La scoperta non è solo scientifica, ma anche simbolica. Rappresenta un passo importante verso una medicina più inclusiva, capace di riconoscere il corpo femminile nella sua complessità e di superare decenni di rimozioni e silenzi. Donne e uomini: le differenze in medicina.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un team dell’"Amsterdam University Medical Center" ha ricostruito per la prima volta la complessa anatomia nervosa del clitoride Leggi anche: “Con il clitoride ho un ottimo rapporto. È un pisellino, quando raggiunge il piacere si indurisce. La mia prima volta a 19 anni, ero rimasta l’unica a non averlo ancora fatto”: le confessioni di Arisa Leggi anche: Garofalo Health Care S.p.A lancia il progetto del “Fernanda Medical Center” in Burkina Faso Argomenti più discussi: Mappato per la prima volta il clitoride: perché è un passo avanti per la salute riproduttiva; Realizzata la prima mappa 3D del clitoride, lo studio di Ju Young Lee: Può aiutare le vittime di mutilazioni; 30 anni dopo quella del pene, arriva la prima mappa 3D del clitoride. Un team di ricercatori dell’Amsterdam University Medical Center (Umc) ha mappato la rete nervosa del clitoride per la prima volta nella storia della medicina, a quasi trent’anni di distanza dalla mappatura del pene, avvenuta nel 1998. x.com