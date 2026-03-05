Con il clitoride ho un ottimo rapporto È un pisellino quando raggiunge il piacere si indurisce La mia prima volta a 19 anni ero rimasta l’unica a non averlo ancora fatto | le confessioni di Arisa

In un’intervista, una cantante ha parlato apertamente del suo rapporto con il clitoride, descrivendolo come positivo e naturale. Ha spiegato che il suo primo rapporto sessuale è avvenuto a 19 anni e ha condiviso che il suo rapporto con questa parte del corpo è molto importante, definendolo “tutto”. La conversazione ha toccato anche temi di amore, affettività e sessualità.

Arisa risponde alle domande ‘piccanti’ di MySecretCase. Amore, affettività, ma anche sesso. “Che rapporto ho con il clitoride? Ottimo, è tutto. Senza di lui non può avvenire niente”, sono le parole dell’artista. “È il centro del piacere femminile, un organo che serve solo al piacere” le dice la sua interlocutrice, “Sì, è un piccolo pisellino” risponde la cantante. “Se voi notate effettivamente quando raggiunge il piacere, non che raggiunge un’erezione di secrezione, ma si indurisce leggermente”. La voce de La notte vede una foto di quando era piccola: “Cosa avrei voluto dire sull’amore a questa bimba? Che non ci sarà nessuno che potrà amarla più del principino che ha dentro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

