Garofalo Health Care SpA lancia il progetto del Fernanda Medical Center in Burkina Faso
Garofalo Health Care S.p.A. annuncia l'avvio del progetto “Fernanda Medical Center” in Burkina Faso, nel sud-ovest del paese, nella regione di Ioba. La società ha aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione no-profit MANALIVE, che mira alla realizzazione di un villaggio nel contesto di un progetto umanitario di cooperazione allo sviluppo.
Garofalo Health Care S.p.A., nell'ambito delle iniziative sociali, e` lieta di annunciare l'avvio del progetto del "Fernanda Medical Center" presso il Villaggio Manalive, in Burkina Faso. La struttura sanitaria costituira` un punto di riferimento essenziale per una popolazione di circa 15.000 persone. Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC") comunica la propria adesione all'iniziativa promossa dall'Associazione no-profit MANALIVE, finalizzata alla realizzazione di un villaggio nel sud-ovest del Burkina Faso, nella regione di Ioba, nell'ambito di un progetto umanitario di cooperazione allo sviluppo. Tale progetto prevede il finanziamento della costruzione e dell'allestimento di un centro medico attraverso il Fondo Finalita` benefiche, istituito in conformita` all'art.
