Cittadinanza benemerita per Enrico Menestò

La città di Jacopone si appresta a conferire la Cittadinanza benemerita a Enrico Menestò, accademico dei Lincei e presidente della Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto medioevo. Questa onorificenza riconosce il contributo di Menestò nel campo degli studi storici e culturali, sottolineando il suo ruolo di rilievo nel panorama accademico nazionale e locale.

La città di Jacopone si prepara a conferire la Cittadinanza benemerita ad un altro illustre concittadino, Enrico Menestò, accademico dei Lincei e presidente della Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto medioevo. Proprio alcuni giorni fa il professore, noto medievista già docente di latino medievale all’Università degli Studi di Perugia, aveva ricevuto il prestigioso Premio San Francesco da parte della Pontificia Università Antonianum. Un riconoscimento che attesta il grande lavoro filologico svolto da Menestò nell’allestimento della nuova edizione della Compilatio Assisiensis, appena comparsa per le Edizioni nazionali delle Fonti Francescane, la principale impresa editoriale promossa dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadinanza benemerita per Enrico Menestò Paola, benemerita con stile. Entrata trionfale in Comune: "Da oggi mi darò tante arie"Paola fa il suo ingresso in Comune con stile e sicurezza, sfoggiando un look elegante e deciso. Leggi anche: Lucia e Giuliano, la coppia benemerita che da oltre 40 anni accoglie fragili ed emarginati La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Cittadinanza benemerita per Enrico Menestò. Castorano, cittadinanza benemerita a Padre Carlo Orazi e onoraria ai suoi studiosi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.