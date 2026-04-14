Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 14 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver dormito a casa di Filippo e Serena turbata per la scoperta sulla madre Cristina si rassegnerà e deciderà di tornare a casa del padre. Stefano continuerà ad essere insistente nei confronti di Greta perché non ha nessuna intenzione di perderla, lei però è preoccupata per la figlia e sembrerà convinta di voler mettere fine alla loro relazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 14 aprile 2026: Greta chiude con Stefano? Nunzio e Rossella devono trovare…

Un Posto al Sole, spoiler 9 aprile 2026: nervi tesi tra Ferri e Cristina, Nunzio e Rossella costretti a…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 9 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, spoiler 10 aprile 2026: Cristina fa una scoperta su Greta e scappa, Nunzio a disagioSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 10 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole.