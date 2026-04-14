Mercoledì sera torna l’appuntamento con la soap di Rai 3, in onda dal 1996 e tra le più seguite della rete. Le anticipazioni del 15 aprile 2026 svelano un incontro imprevisto tra le sorelle Cirillo, che potrebbe influenzare gli sviluppi delle loro vicende. La serie continua a mantenere l’interesse del pubblico con episodi ricchi di colpi di scena e incontri inattesi tra i personaggi.

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 aprile aprile 2026. Nella puntata precedente del 14 aprile 2026. Martedì 14 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina ritorna rassegnata a casa del padre, mentre Stefano torna alla carica con Greta; la donna, preoccupata per la figlia, stavolta non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 15 aprile 2026: incontro imprevisto per le sorelle Cirillo

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