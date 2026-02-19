Il 20 febbraio 2026, Un Posto al Sole torna con un nuovo episodio che promette colpi di scena. La soap, trasmessa da Rai 3, ha sempre coinvolto il pubblico con le sue storie di vita quotidiana. Questa sera, un imprevisto sconvolge i personaggi principali, portando tensione e sorprese. La puntata si concentra sulle conseguenze di un evento inaspettato che mette alla prova le relazioni tra i protagonisti. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà. La soap continua a tenere alta l’attenzione di milioni di telespettatori.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un Posto al Sole, la storica soap di Rai 3 che continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 febbraio 2026: Eleanor si riconcilia con Imma e Ciro ma un arrivo a sorpresa interrompe il brindisi. Nella puntata precedente del 19 febbraio 2026. Nella puntata di mercoledì 19 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Per Eleanor Price (Whoopi Goldberg) e il suo staff è il giorno della ripartenza per New York: il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo

Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026Un posto al sole, la soap di Rai 3, tornerà dal 16 al 20 febbraio 2026 con nuove trame.

Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026Un Posto al Sole torna in tv dal 16 al 20 febbraio 2026, portando nuove storie e tensioni tra i personaggi principali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.