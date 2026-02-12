Questa sera torna su Rai 3 un posto al sole, la soap che tiene incollati milioni di italiani dal 1996. Le anticipazioni del 13 febbraio 2026 segnalano un incontro tra Eleanor e gli altri personaggi, ma questa volta il risultato del confronto delude. I fan della serie seguiranno con attenzione le prossime puntate per scoprire come évolueranno le vicende.

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Eleanor è delusa. Nella puntata precedente del 12 febbraio. La soap opera di Rai 3 in onda dal 1996 è girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie è arrivata alla puntata numero 6885. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 13 febbraio 2026: l’incontro di Eleanor delude

Approfondimenti su Un posto al sole anticipazioni

Eleanor Price arriva a Napoli e chiede aiuto a Raffaele.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Un posto al sole anticipazioni

Argomenti discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni (2-6 febbraio 2026): Whoopi Goldberg si confida con Raffaele e Eduardo è pronto a oltrepassare il limite; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi; Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 febbraio 2026.

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la veritàLe trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduardo si allontana da Stella e Anna mette in competizione Gianluca e Alberto. libero.it

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore non va come previsto. Nuova chance per Gianluca, aria romantica al Vulcano. libero.it

Raffaele e Eleanor alla scoperta delle bellezze di #Napoli al #jagomuseum #unpostoalsole @patriziorispo e @whoopigoldberg @jago.artist - facebook.com facebook

Un Posto al Sole anticipazioni, la grande svolta di Eleanor: cosa succede • Si annuncia un momento decisivo nelle prossime puntare di Upas per la cliente americana dei Cantieri arrivata a Napoli. x.com