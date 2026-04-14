Un ponte tra la Toscana e il Centro America | al via vertice istituzionale ed economico a Firenze

A Firenze si svolge un vertice istituzionale ed economico che coinvolge rappresentanti di paesi del Centro America e dell’Italia. L’evento, che si tiene nel capoluogo toscano, prevede una serie di incontri e incontri ufficiali. La manifestazione mira a rafforzare i legami tra le due aree, con appuntamenti programmati nei prossimi giorni, e coinvolge figure di rilievo provenienti da ambiti istituzionali ed economici.

FIRENZE – Un fitto calendario di appuntamenti trasformerà il capoluogo toscano nel fulcro dei rapporti internazionali tra l’Italia e il Centro America. Dal 16 al 19 aprile andrà in scena l’evento Toscana e Messico: alianza de tradición y excelencia, una missione strategica che porterà in città l’ambasciatore messicano in Italia, Genaro Lozano. L’iniziativa, promossa di concerto con il console onorario fiorentino Valerio Alecci, mira a costruire un solido asse di collaborazione che abbraccia politica, imprenditoria e tradizioni popolari. L’apertura dei lavori, fissata per giovedì (16 aprile), sarà interamente assorbita dai protocolli istituzionali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un ponte tra la Toscana e il Centro America: al via vertice istituzionale ed economico a Firenze Dal centro di Firenze al Mugello, tra storia, moda e motori: torna la Coppa Toscana con un percorso tra le eccellenze del territorioDal 16 al 19 aprile 2026 torna la XXIX edizione della Coppa Toscana, una delle manifestazioni di auto storiche più affascinanti e riconosciute a... Parità di genere negli enti locali: asse istituzionale tra università di Firenze e Anci ToscanaFIRENZE – Sancire la parità di genere come parametro strutturale e indicatore di qualità dell’azione amministrativa locale.