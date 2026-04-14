Un patto per la Champions Il Milan torna all’antico

Il Milan si prepara a rincorrere la qualificazione in Champions League con l’obiettivo di ottenere almeno dieci punti nelle sei partite di campionato che restano. La squadra ha già raccolto otto punti e punta a consolidare la posizione in classifica per assicurarsi il passaggio alla massima competizione europea. La strategia si concentra sull’accelerare il rendimento nelle prossime gare, con l’obiettivo di raggiungere il punteggio minimo necessario.

Almeno dieci punti su 18 nelle sei partite di campionato rimanenti per “blindare” la Champions League. Massimiliano Allegri è sempre stato allergico alle tabelle, ma a questo punto della stagione, dopo le fragorose cadute delle ultime settimane, qualche conticino deve farlo. Resta l’allarme, un po’ meno rosso però dopo i verdetti di domenica: il Milan ha soltanto 3 punti di vantaggio sulla Juve balzata al quarto posto (e nell’ultimo weekend di aprile ci sarà lo scontro diretto coi bianconeri a San Siro), mentre resta un buon margine sul Como quinto (+5) e sulla Roma sesta (+6). Ieri alla ripresa degli allenamenti, i giocatori arrivati scuri in volto già all’ora di pranzo (facoltativo, ma c’erano tutti) e accolti dal ds Igli Tare si sono poi ritrovati nello spogliatoio guardandosi negli occhi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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