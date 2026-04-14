In Svizzera sta per aprire un parco interamente dedicato al cioccolato, progettato per offrire un’esperienza immersiva ai visitatori. La struttura si estende su un’area dedicata e prevede una visita di circa sei ore. L’obiettivo degli organizzatori è attirare oltre un milione di persone all’anno, rendendo il parco una delle principali attrazioni della regione. La data di apertura e i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

Sei ore per visitarlo, un’intera area trasformata in destinazione e un obiettivo dichiarato: superare il milione di visitatori l’anno. In Svizzera, e dove sennò, sta per arrivare il primo parco a tema cioccolato. A Broc, nel Canton Friburgo, è infatti in programma la realizzazione del Parc du Chocolat Cailler, un progetto che — come racconta SiViaggia — punta a riscrivere il modo in cui si visita (e si consuma) uno dei simboli gastronomici del Paese. L’apertura ufficiale è prevista per il 2030, con alcune anticipazioni già tra il 2027 e il 2028. Non si tratterà di un museo né di una semplice fabbrica visitabile. L’idea è costruire un percorso dove il cioccolato diventa racconto, spettacolo e partecipazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un parco dedicato interamente al cioccolato? Diventa realtà in Svizzera: ecco dove e come sarà strutturato

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