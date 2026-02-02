Dynit ha annunciato il lancio di D Anime, un nuovo canale dedicato agli anime. Sarà disponibile su Prime Video a partire dal 2 marzo. Il canale punta a offrire un catalogo ricco di serie e film giapponesi, puntando a conquistare gli appassionati di animazione. Gli utenti potranno accedere facilmente a contenuti di qualità, senza dover cercare tra le varie piattaforme. La mossa di Dynit segna un passo importante nel mondo dell’intrattenimento digitale dedicato agli anime in Italia.

Dynit ha di recente annunciato il lancio di D Anime, il nuovo canale TV interamente dedicato all’animazione giapponese, disponibile su Prime Video a partire dal 2 marzo. L’anteprima del progetto è stata presentata ufficialmente durante il Nerd Show di Bologna, segnando un nuovo importante traguardo per lo storico distributore italiano di anime. «Dynit ha appena celebrato trent’anni di attività – dichiara Carlo Cavazzoni, direttore esecutivo di Dynit – e in tutto questo tempo il dato costante è stato l’amore crescente del pubblico per gli anime. Siamo nati come fan e continuiamo a lavorare da fan per altri fan. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nasce D Anime: il nuovo canale interamente dedicato agli anime, scopri dove!

Approfondimenti su D Anime

Ultime notizie su D Anime

D Anime, nasce il canale di Dynit su Prime Video interamente dedicato all'animazione giapponese

