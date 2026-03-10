Una nuova iniziativa permette ai fan di vivere l’esperienza del mondo di One Piece in modo concreto, offrendo la possibilità di soggiornare in strutture ispirate all’universo dei pirati. L’idea nasce dall’intenzione di portare il celebre anime in una dimensione reale, creando ambienti che richiamano le atmosfere delle avventure di Luffy e dei suoi amici. La proposta si rivolge a chi desidera immergersi completamente nel mondo di One Piece.

Per generazioni di fan, One Piece è sempre stato molto più di un anime: è un immaginario fatto di viaggi impossibili, amicizia e libertà assoluta. Ora quell’universo prova a uscire dallo schermo e trasformarsi in esperienza reale. Airbnb ha infatti presentato una selezione di alloggi ispirati al mondo dei pirati più celebri della cultura pop, con destinazioni sparse tra Europa, America e Asia. L’idea è semplice quanto potente: permettere ai viaggiatori di sentirsi, almeno per qualche giorno, parte di una ciurma pronta a salpare verso nuove avventure. La piattaforma propone otto alloggi spettacolari, pensati per evocare atmosfere e scenari che ricordano i luoghi iconici dell’universo narrativo della saga: dall’energia mediterranea di Dressrosa alle atmosfere sospese delle isole nel cielo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - One Piece diventa realtà: ecco dove dormire come un vero pirata

Articoli correlati

Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla PrendiparteBologna, 12 febbraio 2026 – Dopo 7 anni di chiusura riapre in questi giorni la Torre Prendiparte, ossia la possibilità di dormire nel Medioevo e...

Dalle star di Hollywood alla realtà italiana, sleep divorce: perché dormire separati salva l’amoreSleep divorce: la scelta di letti divisi si trasforma da tabù a segreto per la felicità di coppia C’era una… C’era una volta l’immagine della coppia...

A Runaway Slave Boy! He Rose To Become The Famous Zheng He!

Contenuti utili per approfondire One Piece

Discussioni sull' argomento One Piece: come si diventa Imperatrice di Amazon Lily? Lo dice Oda!; One Piece capitolo 1175: analisi e approfondimento; One Piece Stagione 2 Netflix: uscita, cast e l’evento cult a Milano; Il personaggio più sleale di ONE PIECE: il traditore odiato da tutti.

One Piece 2 è disponibile da oggi su Netflix: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione Debutta sulla piattaforma il secondo atto intitolato “Verso la Rotta Maggiore” - facebook.com facebook

Emily Rudd alla premiere della seconda stagione di One Piece a Los Angeles. Grazie @NetflixIT per le foto. x.com