Un nuovo casello in Autosole tra Modena e Reggio Emilia mozione approvata

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo casello autostradale sull’Autostrada A1, nel tratto tra Reggio Emilia e Modena Nord. La mozione, approvata con parere favorevole, riguarda l’installazione di questa nuova infrastruttura nel segmento che collega le due città. La decisione è ufficiale e fa seguito a una richiesta di intervento in questa tratta autostradale.

Parere favorevole del Consiglio comunale di Reggio Emilia alla realizzazione di un nuovo casello autostradale sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena Nord.L'assemblea di sala del Tricolore, nella seduta di ieri, ha infatti approvato una mozione di Fratelli.🔗 Leggi su Modenatoday.it Anche Modena vieterà fuochi pirotecnici nei locali, approvata la mozioneIl Consiglio Comunale chiede di integrare il Regolamento di Polizia Urbana dopo la tragedia di Crans-Montana per rafforzare prevenzione e sicurezza... Viabilità, approvata la delibera per il nuovo svincolo del casello autostradale dell'A1Il capogruppo del Pd Campanini: “Faciliterà il collegamento con le Fiere, evitando le code in occasione degli eventi più importanti" Nel consiglio... 14 associazioni di base e per la pace di Reggio Emilia contestano la scelta di @graziano_delrio di sostenere il DDL Romeo Ecco alcuni estratti Ps della censura delle idee e del cd DDL antisemitismo parliamo il #17aprile a #Roma 18.30 allo @SpinTimeLabs x.com VAL D'ORCIA STORICO, TONELLI È SECONDO ASSOLUTO Avvio più che promettente per il pilota di Reggio Emilia che si candida tra i papabili per la rincorsa al titolo nel Campionato Italiano Rally Terra Storico. REGGIO EMILIA – È una partenza più che pos - facebook.com facebook