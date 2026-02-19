Anche Modena vieterà fuochi pirotecnici nei locali approvata la mozione

A Modena, la decisione di vietare i fuochi pirotecnici nei locali deriva da recenti incidenti che hanno causato paura tra i cittadini. La mozione approvata prevede di aggiungere nuove regole al Regolamento di Polizia Urbana, bloccando l’uso di candele scintillanti, fontanelle luminose e altri dispositivi nel pubblico. La misura riguarda bar, discoteche e spazi di intrattenimento al chiuso, per garantire maggiore sicurezza. La giunta ha deciso di intervenire subito, eliminando ogni possibile rischio durante eventi e feste pubbliche.

Il Consiglio Comunale chiede di integrare il Regolamento di Polizia Urbana dopo la tragedia di Crans-Montana per rafforzare prevenzione e sicurezza Integrare il Regolamento di Polizia Urbana introducendo il divieto di utilizzo di candele scintillanti, fontanelle luminose, scintille luminose e altri dispositivi pirotecnici all'interno di pubblici esercizi, locali da ballo e spazi di intrattenimento al chiuso, anche alla luce dei tragici fatti avvenuti a Crans-Montana in Svizzera. È quanto chiede la mozione presentata da Giovanni Bertoldi (Lega Modena), approvata all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 16 febbraio.