Un mostro meteorologico | il Super Tifone Sinlaku spaventa il Pacifico

Un potente super tifone sta attraversando il Pacifico nordoccidentale, suscitando preoccupazioni tra le popolazioni e le autorità della regione. La tempesta, definita da alcuni come “mostro meteorologico”, ha raggiunto intensità elevate e sta causando forti venti e piogge intense. Le previsioni indicano che la perturbazione continuerà a muoversi verso le zone costiere, con possibili effetti significativi sulle comunità e le infrastrutture locali.

C’è una regola non scritta tra i meteorologi: quando il Pacifico nordoccidentale decide di fare sul serio, non lascia dubbi. E in questi giorni non ne lascia nessuno. Formatosi il 9 aprile 2026, il Super Tifone Sinlaku è già la tempesta più intensa dell’anno, con venti massimi sostenuti che hanno toccato i 278 kmh secondo il Joint Typhoon Warning Center, con raffiche stimate in alcuni modelli fino a 335 kmh. Un colosso atmosferico che si sta abbattendo su alcune delle isole più remote e vulnerabili del pianeta. La storia di Sinlaku inizia come quella di molti altri sistemi tropicali: un gruppo di temporali sui mari della Micronesia, prima di intensificarsi in tempesta tropicale e poi in tifone tra il 10 e l’11 aprile.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Un mostro meteorologico”: il Super Tifone Sinlaku spaventa il Pacifico Terrore nel Pacifico: il super tifone Sinlaku sfida Guam a 335 km/hIl super tifone Sinlaku sta puntando Guam e le Isole Marianne Settentrionali con raffiche che toccano i 335 km/h. Il super tifone Sinlaku verso le Isole MarianneUn super tifone sta puntando verso diverse remote isole statunitensi nell’Oceano Pacifico, flagellando Guam con forti piogge e raffiche di vento da...