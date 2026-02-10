Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della bicicletta
Nelle scuole di Chiusi della Verna sono iniziati incontri per insegnare ai ragazzi quanto sia importante usare la bicicletta. Gli educatori spiegano i benefici di pedalare e danno consigli pratici su come muoversi in sicurezza. La scuola si impegna a promuovere uno stile di vita più sostenibile tra i giovani.
Arezzo, 10 febbraio 2026 – Incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta. Il progetto “Bici in Comune ” entra nel vivo nel Comune di Chiusi della Verna con un ciclo di appuntamenti formativi ed educativi rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole primarie del territorio con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, il rispetto dell’ambiente e un corretto stile di vita. Le attività didattiche saranno tenute da FIAB Arezzo - Amici della Bici, associazione che fa parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e permetteranno ai giovanissimi studenti di avvicinarsi all’utilizzo consapevole e sicuro di questo mezzo di trasporto, educando al rispetto del Codice della Strada per un approccio attento, responsabile e rispettoso di tutti gli utenti della strada a partire dei più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
