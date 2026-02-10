Nelle scuole di Chiusi della Verna sono iniziati incontri per insegnare ai ragazzi quanto sia importante usare la bicicletta. Gli educatori spiegano i benefici di pedalare e danno consigli pratici su come muoversi in sicurezza. La scuola si impegna a promuovere uno stile di vita più sostenibile tra i giovani.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta. Il progetto “Bici in Comune ” entra nel vivo nel Comune di Chiusi della Verna con un ciclo di appuntamenti formativi ed educativi rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole primarie del territorio con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, il rispetto dell’ambiente e un corretto stile di vita. Le attività didattiche saranno tenute da FIAB Arezzo - Amici della Bici, associazione che fa parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e permetteranno ai giovanissimi studenti di avvicinarsi all’utilizzo consapevole e sicuro di questo mezzo di trasporto, educando al rispetto del Codice della Strada per un approccio attento, responsabile e rispettoso di tutti gli utenti della strada a partire dei più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della bicicletta

