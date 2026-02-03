Il Sanatorio un’oasi riscoperta Gioiello restituito alla comunità

Il Sanatorio torna al centro della comunità. Dopo anni di abbandono, la struttura viene riscoperta come un vero e proprio gioiello. A ottobre, sono state proiettate due immagini che hanno celebrato il recupero dei solarium, ora restituiti alla fruibilità pubblica. Nei mesi scorsi, i lavori sul parco sono proseguiti, e questa estate il Sanatorio si è mostrato più vivo che mai. La comunità guarda con entusiasmo al futuro di questo spazio, che sta rinascendo passo dopo passo.

A ottobre una doppia proiezione aveva coinciso con l'inaugurazione dei solarium della struttura recuperati, mentre sul parco si sta lavorando in questi mesi. Questa sera 20.30, alla Biblioteca Spazio 27B, l'argomento torna in primo piano con una nuova proiezione dedicata ai cittadini di "Il Sanatorio di Legnano. Un'oasi riscoperta", documentario di 45 minuti realizzato e presentato da Giorgio di Palma, Gabriella Oldrini e Giulia Rossi in collaborazione con il Comitato promotore del centenario Parco ex-I.L.A. Il documentario è un'occasione per immergersi nella storia del complesso di via Colli di Sant'Erasmo attraverso un documento che valorizza il parco inaugurato nel 1924 e di recente riqualificato nell'ambito del progetto "La scuola si fa città.

