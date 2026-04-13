Un gruppo di truffatori ha realizzato una frode che ha fruttato circa 75 milioni di rupie, equivalenti a quasi 700 mila euro, grazie alla creazione di un casello autostradale falso. L’operazione ha coinvolto l’installazione di pedaggi finti destinati a finanziare l’accesso ai templi, mentre le autorità hanno smascherato il sistema illegale. L’indagine ha portato al sequestro di denaro e di materiali utilizzati per la truffa.

Un’operazione criminale di incredibile ingegno ha portato un gruppo di truffatori a incassare circa 75 milioni di rupie, una cifra che corrisponde a quasi 700 mila euro, attraverso la gestione illegale di un casello autostradale parallelo. Il fatto è avvenuto nello stato indiano del Gujarat, precisamente nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch, dove per ben 18 mesi gli automobilisti hanno pagato pedaggi a privati anziché allo Stato. L’inganno si è consumato sfruttando l’area della White House Ceramic Company, una fabbrica ormai dismessa situata nei pressi della via interessata. I responsabili del raggiro non hanno...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto casello e pedaggi per i templi: truffa da 700.000 euro

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In India, una banda ha gestito per 18 mesi un casello autostradale falso incassando 700mila euro prima di essere smascherata dalla polizia. https://auto.everyeye.it/notizie/costruiscono-finto-casello-autostradale-incassano-700-000-euro-871445.htmlutm_ - facebook.com facebook

India, finto casello per 18 mesi: incassati 75 milioni con la truffa #india x.com