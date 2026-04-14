Pisa accordo strategico per la canoa | nasce il Centro Federale ai Navicelli

A Pisa è stato firmato un accordo tra il Comune, la Federazione Italiana Canoa Kayak e la Port Authority di Pisa per la creazione di un Centro Federale dedicato alla canoa e alla paracanoa. La struttura sarà situata ai Navicelli e rappresenta un nuovo punto di riferimento per le attività sportive legate a queste discipline in Italia. La firma è avvenuta nelle ultime settimane, segnando l'inizio di un progetto volto a potenziare la formazione e lo sviluppo tecnico.

Un’intesa destinata a segnare una svolta nello sviluppo della canoa e della paracanoa in Italia è stata ufficialmente siglata tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e Port Authority di Pisa. L’accordo, firmato lunedì 13 aprile presso la sede federale di Roma, apre la strada alla nascita e al potenziamento del Centro Federale per la canoa e la paracanoa sul Canale dei Navicelli. Alla firma erano presenti il presidente della FICK Antonio Rossi, l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e il presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti, a testimonianza di una collaborazione istituzionale ampia e strutturata che punta a trasformare l’area in un punto di riferimento nazionale per gli sport della pagaia.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pisa, accordo strategico per la canoa: nasce il Centro Federale ai Navicelli Crotone, piscina olimpica, nasce il centro federale FINGli appassionati di nuoto e quanti questo sport continuano a frequentarlo per mantenersi in forma, indipendentemente dall’età, accolgono la notizia... Intelligenza artificiale, a Unife nasce il nuovo centro strategico interdisciplinare“Con il nuovo centro dedicato all’IA il nostro Ateneo intende rafforzare in modo strutturato e strategico l’impegno in un ambito cruciale per il...