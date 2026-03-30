Colpo di scena clamoroso Sondaggi Mentana se si votasse oggi finirebbe così
Secondo l’ultimo sondaggio Swg pubblicato oggi per il Tg La7, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione con il 29,5% dei consensi, senza variazioni rispetto alla settimana precedente. I dati indicano che il partito guida ancora la classifica, mentre non sono stati segnalati cambiamenti significativi nel panorama politico. La rilevazione fornisce un quadro aggiornato delle intenzioni di voto in vista di eventuali consultazioni.
Secondo l’ultimo sondaggio Swg, pubblicato oggi 30 marzo per il Tg La7, Fratelli d’Italia resta il primo partito con un ampio margine, fermo al 29,5%, senza variazioni rispetto alla settimana scorsa. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, guadagna lo 0,5% e raggiunge il 22%, riducendo il divario con il partito di Giorgia Meloni. Anche il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte, registra un leggero incremento dello 0,1%, attestandosi al 12,3%. Forza Italia fa un passo avanti simile, salendo allo 7,9%, mentre la Lega perde lo 0,2%, scendendo al 6,6%. Al contempo, Verdi e Sinistra mantengono stabile la loro quota, anch’essi al 6,6%, consolidando il pareggio con la Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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