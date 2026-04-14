Durante un volo a 10.000 metri di quota, Veronica di Cogliate ha ricevuto una sorpresa speciale al suo ritorno dal Madagascar, dove aveva svolto una missione di volontariato. Un saluto caloroso le è stato rivolto inaspettatamente durante il volo, creando un momento di condivisione tra i passeggeri. L’evento ha suscitato attenzione sui social e tra i presenti, che hanno assistito alla scena.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Un “bentornata” a 10.000 metri di quota, sorpresa per Veronica di Cogliate al rientro da Madagascar

Borgoricco difende il territorio: 10.000 metri di fossi pulitiL’amministrazione di Borgoricco ha completato un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete dei fossi, coinvolgendo circa 10.

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Chiedo una info oggi a voi esperte/i del gruppo . Esiste in Lombardia un negozio o più di uno , una fiera permanente magari di libri usati che non ricada sempre e solo nel week end Grazie - facebook.com facebook