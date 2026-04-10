Borgoricco difende il territorio | 10.000 metri di fossi puliti

L’amministrazione comunale di Borgoricco ha portato a termine un intervento di manutenzione sulla rete dei fossi, interessando circa 10.000 metri di canali. L’operazione ha previsto la pulizia e la sistemazione delle aste fluviali, con l’obiettivo di tutelare il territorio e migliorare il deflusso delle acque. L’intervento si inserisce in una serie di iniziative mirate alla tutela ambientale e alla prevenzione dei dissesti idrogeologici.

L’amministrazione di Borgoricco ha completato un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete dei fossi, coinvolgendo circa 10.000 metri lineari di canali su tutto il territorio comunale, incluse le zone di San Michele delle Badesse e Sant’Eufemia. L’operazione, finalizzata a garantire il corretto deflusso delle acque piovane e mitigare i rischi legati alla criticità idrogeologica, ha previsto azioni di pulizia, scavo, ripristino della funzionalità idraulica e risagomatura dei canali. La gestione capillare della rete idraulica minore. L’intervento non si è limitato a punti isolati, ma ha preso forma come un piano organico volto a trattare l’intera rete idraulica minore del comprensorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgoricco difende il territorio: 10.000 metri di fossi puliti Nadia Battocletti prima nel ranking mondiale dei 10.000 metriLa 25enne trentina è in vetta alla graduatoria grazie all’oro europeo di Roma 2024 e all’argento mondiale di Tokyo 2025. Atletica leggera: Daniele Molatore campione regionale sui 10.000 metriNella prima rassegna lombarda outdoor della stagione organizzata dal Gruppo Podistico AVIS Pavia a Vigevano, il piatto forte è costituito dai 10.