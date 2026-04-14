Un annuncio per tecnici dei veicoli operativi rivela come cambia l’intelligence britannica

Un recente annuncio di lavoro per tecnici dei veicoli operativi mostra come le attività dell’intelligence britannica si differenzino dall’immaginario di agenti segreti e missioni spettacolari. MI5, l’agenzia di sicurezza interna, opera principalmente nel campo della sicurezza nazionale e della lotta al terrorismo, con funzioni che riguardano anche la manutenzione e la gestione di mezzi e tecnologie specifiche. La realtà di queste attività si svolge spesso dietro le quinte, lontano dai riflettori.

Nel mondo reale dell’intelligence britannica, MI5 ha molto poco a che fare con l’immaginario cinematografico di James Bond. Eppure, a volte, è proprio un annuncio di lavoro a riattivare quel riflesso. Nei giorni scorsi il Security Service ha pubblicato un’offerta di lavoro per un vehicle installation technician: un tecnico incaricato di lavorare su «veicoli operativi», installando «tecnologie all’avanguardia» a supporto di attività di sorveglianza. Tanto è bastato perché parte della stampa parlasse della ricerca di un nuovo Q. Il riferimento al personaggio di Q – portato sullo schermo negli ultimi anni da Ben Whishaw accanto a un Daniel Craig nei panni dell’Agente 007 – è però più una scorciatoia narrativa che una descrizione fedele del ruolo.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un annuncio per tecnici dei veicoli operativi rivela come cambia l’intelligence britannica Le spie russe investono nel mattone? L’intelligence britannica lancia l’allarme sugli acquisti russiSecondo il Telegraph, le spie russe trasformano le proprietà europee in “cavalli di Troia“, tramutando gli appartamenti in asset per l’intelligence... Termovalorizzatori a Catania e Palermo, l'annuncio di Schifani: "Operativi entro il 2028""Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di Catania e di Palermo, un traguardo storico per la Sicilia". Argomenti più discussi: Nuove frontiere Un annuncio per tecnici dei veicoli operativi rivela come cambia l’intelligence britannica; Achille Lauro lascia XFactor: l'annuncio social; Posidonia a Menfi, Schifani: Arrivano i tecnici, acceleriamo per ridurre disagi; Montserrat cerca il nuovo CT su Facebook: la federazione apre candidature con licenza internazionale e esperienza sui social per rilanciare la nazionale. L’annuncio di Sarri facebook #Vlahovic rinnoverà con la #Juve L'annuncio di #Comolli x.com