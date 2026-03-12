L’intelligence britannica ha diffuso un allarme riguardo alle attività delle spie russe in Europa, affermando che stanno acquistando immobili per scopi di intelligence. Secondo quanto riportato dal Telegraph, queste spie stanno trasformando proprietà in diverse città europee in strumenti utili alle operazioni del Cremlino, considerandoli come “cavalli di Troia”.

Secondo il Telegraph, le spie russe trasformano le proprietà europee in “ cavalli di Troia “, tramutando gli appartamenti in asset per l’intelligence del Cremlino. Paranoia da Guerra Fredda, ennesimo spauracchio da guerra ibrida, o segnale che lo spionaggio – specie nell’eterna competizione tra Londra e Mosca – muove ancora tutte le pedine possibili sullo scacchiere? Per il quotidiano britannico le spie russe sono ovunque, anche nel real estate. I servizi segreti russi del GRU, l’FSB e l’SVR, starebbero acquistando immobili residenziali e commerciali situanti nelle immediate vicinanze di basi militari, porti e infrastrutture strategiche di Paesi europei che fanno parte della Nato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le spie russe investono nel mattone? L’intelligence britannica lancia l’allarme sugli acquisti russi

