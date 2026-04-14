Un altro successo | il Vintage festival fa il pieno

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Lugo, il Vintage Festival ha attirato un gran numero di visitatori durante tutto il fine settimana. Le strade si sono riempite di appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare numerose esposizioni di oggetti d’epoca, musica e spettacoli dal vivo. L’evento, che si svolge ogni anno, ha coinvolto diverse attività e stand, contribuendo a rendere l’atmosfera vivace e ricca di fascino retrò.

Il cuore pulsante di Lugo ha battuto per un intero fine settimana al ritmo lento e affascinante del tempo che ritorna. La quarantesima edizione del Lugo Vintage Festival si è chiusa con un bilancio che va oltre le più rosee aspettative, confermando la città come una delle capitali europee del settore. Fin dalle prime ore dell’alba di sabato, collezionisti e semplici curiosi hanno invaso le piazze, a caccia di quel pezzo unico capace di raccontare una storia. Complice un meteo clemente, specialmente nella giornata inaugurale, il centro storico si è trasformato in un serpentone di oltre due chilometri di espositori, dove modernariato, vinili, vecchi giochi e abbigliamento d’epoca hanno trovato una nuova vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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