Un altro successo | il Vintage festival fa il pieno

Nel centro di Lugo, il Vintage Festival ha attirato un gran numero di visitatori durante tutto il fine settimana. Le strade si sono riempite di appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare numerose esposizioni di oggetti d’epoca, musica e spettacoli dal vivo. L’evento, che si svolge ogni anno, ha coinvolto diverse attività e stand, contribuendo a rendere l’atmosfera vivace e ricca di fascino retrò.

Il cuore pulsante di Lugo ha battuto per un intero fine settimana al ritmo lento e affascinante del tempo che ritorna. La quarantesima edizione del Lugo Vintage Festival si è chiusa con un bilancio che va oltre le più rosee aspettative, confermando la città come una delle capitali europee del settore. Fin dalle prime ore dell’alba di sabato, collezionisti e semplici curiosi hanno invaso le piazze, a caccia di quel pezzo unico capace di raccontare una storia. Complice un meteo clemente, specialmente nella giornata inaugurale, il centro storico si è trasformato in un serpentone di oltre due chilometri di espositori, dove modernariato, vinili, vecchi giochi e abbigliamento d’epoca hanno trovato una nuova vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un altro successo: il Vintage festival fa il pieno Agrigento, il musical su San Francesco fa il pieno: Palacongressi gremito e successo per “Riflessi culturali”.Il Palacongressi di Agrigento ha registrato il tutto esaurito sabato scorso per il musical “Forza venite gente”, dedicato alla vita di San Francesco... Leggi anche: Rcf Arena, non solo Kanye West: l’Hellwatt Festival fa il pieno di star Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06 Argomenti più discussi: Un altro successo: il Vintage festival fa il pieno; Boom di presenze al Vintage Market Bari, 15mila visitatori in un weekend alla Fiera del Levante - FOTO; Nel quartiere più vivace di Zurigo, Viaduk, fra negozi, boutique e bistrot; Milano: al Corvetto è spuntato un museo privato dedicato alla Vespa Piaggio con esemplari d’epoca unici. Estadio Vicente Calderon vintage metal wall sign #Madrid #Atleti x.com Natale - Pasqua - Illustrazioni Cartoline d’epoca, fanciulli vintage e non. facebook