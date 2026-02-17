Agrigento il musical su San Francesco fa il pieno | Palacongressi gremito e successo per Riflessi culturali

"Forza Venite Gente": Agrigento esalta il musical su San Francesco, un successo che rilancia il Palacongressi. Il Palacongressi di Agrigento ha registrato il tutto esaurito sabato scorso per il musical "Forza venite gente", dedicato alla vita di San Francesco d'Assisi. L'evento, parte della rassegna "Riflessi culturali", ha confermato la città siciliana come un polo teatrale in crescita e ha dimostrato la forte risposta del pubblico a produzioni di qualità. Un pubblico entusiasta e una città che risponde. L'appuntamento ha visto una sala gremita accogliere il cast e la narrazione che intreccia la spiritualità del Poverello d'Assisi con l'ironia e la vivacità dei personaggi che lo circondavano.