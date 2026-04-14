Un aiuto dalla tecnologia I ’percorsi’ di Malafarina al centro di un film

Una serata si è svolta a Roma presso la sede dell’Anica, dedicata alla presentazione di un nuovo docu-film. Il film si concentra sui percorsi di un protagonista chiamato Malafarina, utilizzando la tecnologia come elemento centrale. L’evento ha coinvolto diverse persone del settore cinematografico e audiovisivo, offrendo uno sguardo sul progetto e sulle sue caratteristiche principali. La proiezione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Una serata intensa quella che si è svolta a Roma, nella sede dell’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), dedicata alla presentazione del docu-film “Un sorriso. I percorsi di Antonio Giuseppe Malafarina”, patrocinato anche dal Comune di Montalcino. Il pubblico, alla presenza del padre novantenne, ha potuto immergersi nella storia di Antonio Giuseppe Malafarina, deceduto nel 2024 a 54 anni, fermo in sedia a rotelle in conseguenza di un incidente avvenuto all’età di diciotto anni. All’interno del docu-film è presente l’intervista a David Landi, girata qualche mese fa all’interno della Fortezza di Montalcino, nella quale Landi, ingegnere informatico di Montalcino, racconta il lavoro svolto a fianco di Antonio Giuseppe Malafarina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un aiuto dalla tecnologia. I ’percorsi’ di Malafarina al centro di un film Progetti di educazione ambientale nelle scuole di Enna: acqua e energia sostenibili al centro dei percorsi didatticiA partire dal 3 febbraio 2026, oltre 900 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni dell’Ennese – tra cui Leonforte, Cerami,... Umanizzazione delle cure: tecnologia, accoglienza e formazione al centro di una nuova sala in DiabetologiaIl progetto è frutto della collaborazione tra l’Ausl Romagna, Diabete Romagna e il prezioso contributo del Lions Club Forlì Host È stata inaugurata...