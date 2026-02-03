Progetti di educazione ambientale nelle scuole di Enna | acqua e energia sostenibili al centro dei percorsi didattici

Da inizio febbraio, più di 900 studenti delle scuole di Enna e dei comuni vicini hanno iniziato un nuovo percorso sull’acqua e l’energia sostenibili. Le classi di scuole primarie e medie di Leonforte, Cerami, Gagliano Castelferrato e Troina si sono coinvolte in attività pratiche e incontri per capire meglio come risparmiare risorse e rispettare l’ambiente. L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi l’importanza di comportamenti sostenibili fin dalla giovane età.

A partire dal 3 febbraio 2026, oltre 900 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni dell’Ennese – tra cui Leonforte, Cerami, Gagliano Castelferrato e Troina – hanno preso parte a un percorso educativo innovativo sul tema dell’acqua sostenibile. L’iniziativa, chiamata *Le cronache dell’acqua*, è promossa da Siciliacque e Italgas in collaborazione con istituti scolastici della provincia di Enna e di alcune zone del Trapanese. L’obiettivo è far crescere nei giovani una consapevolezza concreta sull’importanza della risorsa idrica, spesso messa a dura prova da fenomeni di siccità e crescente domanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'articolo esplora il ruolo centrale di acqua, energia e rifiuti nella transizione verso città digitali e sostenibili.

