Umanizzazione delle cure | tecnologia accoglienza e formazione al centro di una nuova sala in Diabetologia

È stata inaugurata all’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie metaboliche Romagna una nuova sala dedicata alla formazione dei pazienti. Lo scopo è farli conoscere meglio le tecnologie come microinfusori e sensori, per rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e vivo. La sala vuole essere un punto di incontro tra tecnologia, accoglienza e formazione, per aiutare i pazienti a gestire meglio le proprie cure.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Ausl Romagna, Diabete Romagna e il prezioso contributo del Lions Club Forlì Host È stata inaugurata all'Unità operativa di Endocrinologia e Malattie metaboliche Romagna, la nuova sala dedicata alla formazione dei pazienti sulle tecnologie, come microinfusori e sensori, trasformare un ambiente ospedaliero in un luogo di vita, dove la tecnologia più avanzata incontra l’accoglienza e la speranza. Una parete che si trasforma in un simbolo di rinascita, un ambiente che diventa un luogo in cui sviluppare nuove autonomie. È questo lo spirito con cui all’Unità operativa di Diabetologia è stata ufficialmente inaugurata la nuova saletta dedicata alla formazione dei pazienti sull'uso di microinfusori e sensori glicemici.🔗 Leggi su Forlitoday.it

