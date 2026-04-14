Umberto Galimberti Prosa e Il Cervellone | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo e provincia si tengono due eventi culturali di rilievo. Alla ChorusLife Arena, è previsto un intervento di Umberto Galimberti, mentre al Teatro Donizetti si esibisce Gabriele Lavia. Entrambi gli appuntamenti sono stati annunciati sui canali ufficiali delle rispettive sedi e sono disponibili i dettagli relativi agli orari e alle modalità di accesso. Nessuna altra manifestazione di rilievo è stata comunicata per questa serata.

Umberto Galimberti alla ChorusLife Arena, Gabriele Lavia al Teatro Donizetti di Bergamo con lo spettacolo “Lungo viaggio verso la notte” per la Stagione di Prosa, la stand up comedy “Comico dai ruoli mai principali” con Stefano Rapone al Piazzale degli Alpini, “Il Cervellone” al Daste Bergamo, i gruppi di lettura ad Albino, Bottanuco e Treviglio, lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” al Cineteatro Gavazzeni e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 14 aprile. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Pelandi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento “Ci incontriamo in un libro?”.🔗 Leggi su Bergamonews.it San Patrizio, Il Cervellone, film e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa proiezione del film “Il quieto vivere” e l’incontro con il regista Gianluca Matarrese al Cinema Conca Verde, la visione del film “Barry Lyndon”... Leggi anche: Neri Marcorè, Prosa, Giacomo e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia