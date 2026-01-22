Neri Marcorè Prosa Giacomo e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle principali proposte per questa sera a Bergamo e provincia: lo spettacolo “Crisi di Nervi” al Teatro Donizetti, la performance di Neri Marcorè con “Sherlock Holmes” alla ChorusLife Arena, l’appuntamento con Giacomo Poretti a Pedrengo e il cineforum a Nembro. Un’ampia scelta di eventi culturali e di intrattenimento per trascorrere una serata diversa, con attenzione alle proposte più interessanti e accessibili del territorio.

Lo spettacolo “Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov” al Teatro Donizetti, “Sherlock Holmes” con Neri Marcorè alla ChorusLife Arena a Bergamo, Giacomo Poretti a Pedrengo, il cineforum a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 22 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 22 al 25 gennaio sul Sentierone, a Bergamo, torna la Festa del Cioccolato. L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a visitare stand, partecipare ad eventi e scoprire curiosità, tutto nel nome del cioccolato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ArtDate, Donizetti, McCann e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Mercatini, ruota, cineforum e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Neri Marcorè, Prosa, Giacomo e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. VIDEO | Stasera su Rai 1 va in onda ‘Zamora’, la commedia ‘gentile’ di Neri MarcorèROMA – Una commedia ironica, firmata da Neri Marcorè, per la prima volta alla regia: è Zamora, in onda stasera, 14 gennaio, alle 21.30, in prima visione su Rai 1. Ambientato nella Milano degli anni ... dire.it Zamora: ecco di cosa parla il primo film da regista di Neri Marcorè, stasera in prima visione su Rai 1Uscito al cinema nel 2024, Zamora è il primo film da regista di Neri Marcorè, il quale si è ritagliato anche un ruolo da attore. Ecco la trama, il cast e il trailer del film in prima visione questa se ... comingsoon.it GABER – MI FA MALE IL MONDO con Neri Marcorè Martedì 21 aprile 2026 – ore 21:00 Teatro Consorziale di Budrio Un omaggio profondo e necessario a Giorgio Gaber e Sandro Luporini, due autori che hanno saputo raccontare come pochi le contraddi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.