Ultimissime Juve LIVE | problemi per David la situazione sul rinnovo di Vlahovic

Nelle ultime ore, la Juventus ha annunciato problemi riguardanti il giocatore David e ha aggiornato sulla situazione relativa al rinnovo di contratto di Vlahovic. La redazione JuventusNews24 fornisce notizie in tempo reale sulle vicende della società, con un focus sulle questioni interne che coinvolgono i calciatori e le trattative in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic, il suo procuratore non vuole giungere a compromessi ma dalla Continassa filtra questo. Ore 10.20 – Rinnovo Vlahovic, il suo procuratore non vuole giungere a compromessi ma dalla Continassa filtra questo Infortunio David col Canada: rientro anticipato alla Continassa? Le sue condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: problemi per David, la situazione sul rinnovo di Vlahovic Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: Alisson si può fare a questa condizione. Il retroscena sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Una selezione di notizie su Ultimissime Juve Temi più discussi: Spalletti show sul mercato Juve: Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!; Juve ? Norton-Cuffy, dubbio Allegri, ultime su Bastoni: le news di oggi ?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti. Juve Sassuolo, l’analisi a caldo: Marco Baridon valuta i due punti persi e il vero problema emerso al termine dell’ultimo matchJuve Sassuolo, l’analisi a caldo: Marco Baridon valuta i due punti persi e il vero problema emerso al termine dell’ultimo match La Juventus si ritrova a dover fare i conti con l’esito della sfida di i ... juventusnews24.com Juventus, in estate sarà rivoluzione: Openda e David già con la valigia. Non solo Vlahovic, i nomi a sorpresa in attaccoCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook @CasaJB ore 14 La JUVE del FUTURO: ULTIMISSIME e DIBATTITO con @GianniBalzarini a dialogo con @massimozampini @EdoardoMecca1 @LivioGigliuto @giacomomarinel1 x.com