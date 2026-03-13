Ultimissime Juve LIVE | David verso l’esclusione le ultime sul rinnovo di Vlahovic

Nelle ultime ore, la Juventus sta affrontando diverse novità: si parla di un possibile esclusione di un giocatore dalla rosa e si discute sul rinnovo di Vlahovic. La redazione JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle questioni interne al club e sugli sviluppi più recenti riguardanti la squadra. Le notizie arrivano direttamente dall’ambiente bianconero, senza commenti o analisi aggiuntive.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic, pronto un prolungamento breve per il centravanti serbo a queste cifre. Parti vicine, il calciatore ha detto sì: ecco tutti i dettagli. Ore 11:00 – Rinnovo Vlahovic, pronto un prolungamento breve per il centravanti serbo a queste cifre. Vediamo insieme tutti i dettagli sulla trattativa Udinese Juve, David a rischio esclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

