Pensioni | Scotto ' bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs bloccare aumento età'

L'intesa tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni rappresenta un passo importante. La mozione proposta mira a bloccare l'aumento dell'età pensionabile, offrendo una risposta alle esigenze delle giovani generazioni che affrontano precarietà e salari bassi. Una posizione condivisa che punta a tutelare i diritti dei lavoratori e a garantire stabilità nel sistema pensionistico.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “E' molto importante l'intesa unitaria tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni. Avanziamo con la mozione una proposta concreta per bloccare l'aumento dell'età pensionabile e per dare una risposta alle giovani generazioni a cui è stata garantita solo una vita di precarietà e bassi salari. Su questo terreno chiediamo coerenza tra le parole e i fatti da parte di chi ci governa. Sulle pensioni si è consumato il più grande tradimento degli ultimi anni da parte della destra. Ora non possono più mettere la testa nella sabbia: dovranno confrontarsi con un testo scritto”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pensioni: Scotto, 'bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs, bloccare aumento età' Leggi anche: Pensioni: Braga, 'mozione Pd con M5S e Avs, governo ha tradito elettori' **Iran: via libera in Senato a mozione unitaria, M5s si astiene**La commissione Esteri del Senato ha approvato una mozione unitaria di sostegno al popolo iraniano, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Riforma pensioni 2026/ Il Pd verso mozione su requisiti e Opzione donna (ultime notizie 25 gennaio)Riforma pensioni 2026, domani alla Camera inizierà un dibattito sulla previdenza e il Pd prepara la sua mozione ... ilsussidiario.net Pensioni ancora più lontane. Sinistra pronta a una mozioneLe proiezioni della Ragioneria mostrano un aumento dell’età per l’assegno Inps di 3 mesi fino al 2028 e altri 3 dal 2029 ... repubblica.it La perdita del potere d’acquisto della classe media: i prezzi salgono (+25% negli ultimi 5 anni) mentre redditi e pensioni rimangono al palo. Giuseppe De Masi e Veronica Gatto hanno raccolto voci e storie tra i banchi di un mercato romano. #AgoraRai facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.