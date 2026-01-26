Pensioni | Scotto ' bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs bloccare aumento età'

Da iltempo.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intesa tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni rappresenta un passo importante. La mozione proposta mira a bloccare l'aumento dell'età pensionabile, offrendo una risposta alle esigenze delle giovani generazioni che affrontano precarietà e salari bassi. Una posizione condivisa che punta a tutelare i diritti dei lavoratori e a garantire stabilità nel sistema pensionistico.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “E' molto importante l'intesa unitaria tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni. Avanziamo con la mozione una proposta concreta per bloccare l'aumento dell'età pensionabile e per dare una risposta alle giovani generazioni a cui è stata garantita solo una vita di precarietà e bassi salari. Su questo terreno chiediamo coerenza tra le parole e i fatti da parte di chi ci governa. Sulle pensioni si è consumato il più grande tradimento degli ultimi anni da parte della destra. Ora non possono più mettere la testa nella sabbia: dovranno confrontarsi con un testo scritto”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

pensioni scotto bene mozione unitaria pd m5s avs bloccare aumento et224

© Iltempo.it - Pensioni: Scotto, 'bene mozione unitaria Pd-M5S-Avs, bloccare aumento età'

Leggi anche: Pensioni: Braga, 'mozione Pd con M5S e Avs, governo ha tradito elettori'

**Iran: via libera in Senato a mozione unitaria, M5s si astiene**La commissione Esteri del Senato ha approvato una mozione unitaria di sostegno al popolo iraniano, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

pensioni scotto bene mozioneRiforma pensioni 2026/ Il Pd verso mozione su requisiti e Opzione donna (ultime notizie 25 gennaio)Riforma pensioni 2026, domani alla Camera inizierà un dibattito sulla previdenza e il Pd prepara la sua mozione ... ilsussidiario.net

pensioni scotto bene mozionePensioni ancora più lontane. Sinistra pronta a una mozioneLe proiezioni della Ragioneria mostrano un aumento dell’età per l’assegno Inps di 3 mesi fino al 2028 e altri 3 dal 2029 ... repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.