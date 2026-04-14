UFFICIALE c’è la lesione al polpaccio | salta Inter-Cagliari

Un giocatore dell'Inter ha subito una lesione al polpaccio, rendendolo indisponibile per la prossima partita. La lesione è stata confermata ufficialmente e, salvo recuperi eccezionali, il calciatore non sarà in campo contro il Cagliari. La squadra si prepara a disputare l'incontro senza uno dei suoi potenziali protagonisti, in attesa di eventuali aggiornamenti clinici.

A meno di un clamoroso recupero salterà anche la partita successiva Inter-Cagliari perde uno dei suoi possibili protagonisti. L’infortunio e l’annesso comunicato ufficiale non lasciano scampo: venerdì al ‘Meazza’, nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A, non ci sarà. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tegola per Pisacane a tre giorni dalla sfida coi nerazzurri di Chivu. Il tecnico dei sardi ha perso per un problema fisico il centrocampista Mazzitelli. Gli esami a cui si è sottoposto quest’ultimo, infatti, hanno evidenziato una “lesione fasciale al polpaccio destro”. Il classe ’95 romano aveva già avuto altri due infortuni al polpaccio nel corso di questa stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, c’è la lesione al polpaccio: salta Inter-Cagliari Leggi anche: UFFICIALE, c’è la lesione: salta anche Inter-Roma Leggi anche: Lesione grave in Nazionale: è UFFICIALE, salta Inter-Roma