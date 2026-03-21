Un calciatore ha subito una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Di conseguenza, non sarà presente alla partita tra Inter e Roma in programma a San Siro a Pasqua. La diagnosi ufficiale conferma l'infortunio e le tempistiche di recupero. La sua assenza rappresenta un'assenza importante per la squadra coinvolta nel match.

C’è la lesione e dovrà star fuori un mese. Questo significa che sarà costretto a saltare anche il big match Inter-Roma in programma a Pasqua, ovvero domenica 5 aprile. Tegola sulla testa di Gasperini all’indomani del ko col Bologna che ha sancito l’uscita della Roma dall’Europa League agli ottavi di finale. Il francese non era già al meglio e proprio ieri, nel derby italiano andato in scena allo stadio ‘Olimpico’, ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Kone è stato costretto ad abbandonare il campo al ventesimo del primo tempo. Stando a quanto informa la Roma, il mediano ha già iniziato il percorso riabilitativo: tempi di recupero stimati in quattro settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE, c’è la lesione: salta anche Inter-Roma

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