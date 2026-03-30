Lesione grave in Nazionale | è UFFICIALE salta Inter-Roma

Un altro giocatore titolare si infortuna gravemente e sarà costretto a saltare l’impegno tra Inter e Roma, in programma durante le festività pasquali per la 31esima giornata di Serie A. La società ha confermato ufficialmente che il recupero si protrarrà per circa quattro settimane, rendendo così impossibile la presenza del giocatore nel match. La notizia era attesa e ora è stata resa nota ufficialmente.

Va ko un altro titolarissimo. Tempi di recupero stimati in quattro settimane Mancava solo l’ufficialità, attesa e arrivata: salterà Inter-Roma, il big match di Pasqua valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nuova pesante tegola per Gian Piero Gasperini. Oltre a Manu Kone, e al lungodegente Dybala (out sempre Ferguson e Dovbky), il 5 aprile al ‘Meazza’ dovrà fare a meno di un altro titolarissimo: parliamo di Wesley, infortunatosi nell’amichevole di lusso tra Brasile e Francia. Gli esami a cui si è sottoposto nella Capitale, stando al bollettino pubblicato dalla Roma, hanno confermato i primi responsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lesione grave in Nazionale: è UFFICIALE, salta Inter-Roma Articoli correlati Leggi anche: UFFICIALE, c’è la lesione: salta anche Inter-Roma Leggi anche: Tegola pesantissima: lesione muscolare, salta Inter-Roma