la uefa lancia due nuovi premi per gli arbitri

La Uefa ha annunciato due nuovi premi dedicati agli arbitri. La decisione arriva in un momento in cui in Italia gli arbitri sono sotto accusa ogni fine settimana. La scelta di istituire questi riconoscimenti mira a valorizzare il lavoro degli arbitri europei, anche se il dibattito sulla loro figura continua a dividere opinioni.

E mentre in Italia gli arbitri sono sotto processo ogni week end, la Uefa ha deciso di bandire un nuovo premio dedicato a loro. In occasione del suo 50° Congresso, ha annunciato la nascita di nuovi premi annuali per il miglior arbitro uomo e donna. « L’arbitraggio è un lavoro impegnativo e spesso poco visibile, ma è fondamentale per l’integrità delle nostre competizioni. Questi nuovi premi riflettono la forte collaborazione della Uefa con le nostre associazioni nazionali e il nostro impegno condiviso nello sviluppare ufficiali di gara di altissimo livello – ha dichiarato il responsabile degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti –. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

