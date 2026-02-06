Inter | lista Uefa definisce i giocatori da privilegiare per Champions League 2026

L’Inter ha reso nota la lista dei giocatori che utilizzerà in vista della Champions League 2026. La squadra ha scelto i nomi che seguiranno il percorso europeo e si prepara ad affrontare la competizione. La decisione arriva dopo aver ufficializzato la partecipazione e definito i dettagli per il torneo.

L'Inter, squadra italiana in grado di accedere alla Champions League 2026, ha ufficialmente definito la propria lista per il torneo europeo. Con il termine della League Phase, conclusa con il decimo posto in classifica, il club nerazzurro ora affronta una nuova fase del cammino verso il gruppo di playoff, con partite decisive contro il BodoGlimt, andata prevista mercoledì 18 febbraio a Norvegia, ritorno martedì 24 al San Siro. Questo passo porta il club a dover definire con precisione la compagine che si presenterà nella nuova lista Uefa, che verrà utilizzata per la prima volta durante le fasi di qualificazione della Champions League 2026.

