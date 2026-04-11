Alle 18 si gioca Milan-Udinese, una partita importante per i rossoneri che devono rispondere alla sconfitta contro il Napoli in chiave Champions. La formazione di Allegri prevede un tridente con Saelemakers, Leao e Pulisic, mentre Runjaic riporta Davis in campo. La sfida si presenta decisiva per le ambizioni europee delle due squadre, con i padroni di casa che cercano punti fondamentali per la classifica.

Il match sarà diretto da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. In questa stagione per lui si tratta della prima volta con i rossoneri, mentre la prima in assoluto fu un altro Milan-Udinese, quello della stagione 2021-22. I suoi assistenti saranno Imperiale e Fontemurato, la squadra arbitrale designata dall'AIA sarà composta da Mucera come IV Uomo. In collegamento da Lissone, Maggioni al Var e Abisso come assistente. C'è un precedente per Marchetti proprio in Milan-Udinese, risale alla stagione '21-22, quando non annullò un gol (quello dell'1-1 definitivo) a Destiny Udogie, segnato di mano. Il Milan ha vinto solo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Milan-Udinese, le ultime: Allegri col 4-3-3, Runjaic ritrova Davis

LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Kristovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis.

LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Krstovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis.