Questa sera le formazioni ufficiali di Udinese e Roma per la partita del 23° turno di Serie A. Gasperini sceglie Malen, mentre Runjaic conferma Davis. I due allenatori hanno deciso le scelte che potrebbero fare la differenza in questa sfida importante per la corsa europea. La partita si gioca questa sera, i tifosi sono in attesa di vedere come si schiereranno le squadre sul campo.

Lookman Atletico Madrid, adesso è ufficiale! Il nigeriano ha firmato fino al 2030, i dettagli Napoli, colpo di mercato per i partenopei! Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato Mercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri Napoli, colpo di mercato per i partenopei! Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato Lookman Atletico Madrid, adesso è ufficiale! Il nigeriano ha firmato fino al 2030, i dettagli Infortunio Ter Stegen, piove (ancora) sul bagnato per il portiere tedesco! L’ultima diagnosi non lascia alcun dubbio Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Udinese Roma, le scelte per la sfida di Serie A: Gasperini sceglie Malen, Runjaic conferma Davis

Approfondimenti su Udinese Roma

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Inter per il prossimo incontro di Serie A, con le scelte di Runjaic e Chivu.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese-Roma, le probabili formazioni: Pellegrini titolare, torna Hermoso; Udinese-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Udinese-Roma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica e calendario Serie A; Serie A, Udinese-Roma è il posticipo del lunedì: probabili formazioni.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Atta dietro Davis. Gasp con Pellegrini e MalenManca sempre meno alla sfida in programma alla Bluenergy Arena di Udine tra i padroni di casa dell'Udinese e la Roma, in programma questa sera alle. tuttomercatoweb.com

Udinese – Roma: ecco le formazioni ufficiali!Udinese - Roma: ecco le formazioni ufficiali del match di questa sera, valido per la 23esima giornata di Serie A! generationsport.it

Udinese-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com

Udinese-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook