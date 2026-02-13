Bilaterale tra il Presidente dell' Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Monaco, in Germania, per partecipare al vertice Ue sulla sicurezza, dopo aver annunciato nuove misure di difesa per il suo paese. Durante il viaggio, ha incontrato il cancelliere tedesco Merz per discutere di aiuti militari e cooperazione strategica. La discussione si è concentrata sulla fornitura di armamenti e sulla gestione delle crisi nella regione.

(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato a Monaco, in Germania, per partecipare al vertice Ue sulla sicurezza. All'arrivo il Presidente ucraina ha avuto un bilaterale con cancelliere tedesco Merz. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.