Bilaterale tra il Presidente dell' Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco – Il video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Monaco, in Germania, perché partecipa al vertice Ue sulla sicurezza. È atterrato questa mattina, portando con sé le richieste di aumento di aiuti militari e sostegno economico per il suo paese. Durante l'incontro, ha incontrato il cancelliere tedesco Merz per discutere di come rafforzare la cooperazione tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato a Monaco, in Germania, per partecipare al vertice Ue sulla sicurezza. All'arrivo il Presidente ucraina ha avuto un bilaterale con cancelliere tedesco Merz. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La dichiarazione shock di Gratteri: «Massoneria deviata e centri di potere voteranno Sì al referendum». Salvini: «Lo denuncio» Giorgia Meloni senza cappotto al vertice Ue, la raffica di domande e la premier che soffre: il fuorionda beccato dai microfoni in diretta – Il video Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento.🔗 Leggi su Open.online Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Monaco, in Germania, per partecipare al vertice Ue sulla sicurezza, dopo aver annunciato nuove misure di difesa per il suo paese. Il cancelliere tedesco Merz in visita in India Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è in visita in India, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali tra le due nazioni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco Argomenti discussi: Bilaterale tra il Presidente dell’Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco; Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco; Un bilaterale tra Federazione del Mare e Assoporti; Giochi invernali, Meloni a Vance: L'Occidente alla base del futuro da costruire insieme. Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato a Monaco, in Germania, per partecipare al ... notizie.tiscali.it Amb. Catani incontra presidente della commissione Affari Europei del Parlamento estoneL'ambasciatore d'Italia a Tallinn, Stefano Catani, ha incontrato il presidente della commissione Affari Europei del Parlamento estone, Peeter Tali, con cui ha discusso di una serie di nuove iniziative ... ansa.it Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Zelensky si dia una mossa”. Rubio salta vertice con leader europei x.com Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #12febbraio #Ucraina #Kiev #Zelensky #Russia #AldenBiesen #GiorgiaMeloni #Trump #Netanyahu #Israele #BoardofPeace #Iran #Niscemi #Maltempo #CransMontana #Lourdes #PapaLeoneXIV #Mattarella #Olimpiadil facebook