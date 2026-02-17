Tre persone sono rimaste ferite dopo che i droni russi hanno colpito Odessa durante la notte, causando incendi che i Vigili del Fuoco stanno ancora spegnendo. La città si sveglia con le strade piene di fumo e la paura di nuovi attacchi, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per domare le fiamme.

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni russi avvenuto durante la notte a Odessa, in Ucraina. Il Servizio di emergenza statale ha dichiarato che diverse infrastrutture civili ed energetiche sono state danneggiate, provocando incendi in vari punti della città. Il capo dell’amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, ha affermato che uno dei feriti si trova in grave condizioni. Sono state inoltre segnalate fiamme divampate ai piani superiori di un grattacielo residenziale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, i Vigili del Fuoco combattono con le fiamme dopo l'attacco russo su Odessa

