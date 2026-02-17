Ucraina i Vigili del Fuoco combattono con le fiamme dopo l' attacco russo su Odessa
Tre persone sono rimaste ferite dopo che i droni russi hanno colpito Odessa durante la notte, causando incendi che i Vigili del Fuoco stanno ancora spegnendo. La città si sveglia con le strade piene di fumo e la paura di nuovi attacchi, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per domare le fiamme.
Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni russi avvenuto durante la notte a Odessa, in Ucraina. Il Servizio di emergenza statale ha dichiarato che diverse infrastrutture civili ed energetiche sono state danneggiate, provocando incendi in vari punti della città. Il capo dell’amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, ha affermato che uno dei feriti si trova in grave condizioni. Sono state inoltre segnalate fiamme divampate ai piani superiori di un grattacielo residenziale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina: attacco russo su larga scala su Odessa, i palazzi in fiammeNella notte, le forze armate russe hanno portato avanti un attacco su larga scala con droni nella regione di Odessa, in Ucraina.
Ucraina, attacco russo notturno su Zaporizhzhia: l'intervento dei vigili del fuocoQuesta notte, un missile ha colpito Zaporizhzhia, in Ucraina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
I vigili del fuoco combattono un incendio dopo l'attacco di un drone russo a OdessaUna persona è morta e un edificio residenziale è stato danneggiato dopo che la regione ucraina di Odessa è stata attaccata da droni russi ... rainews.it
E continuano gli attacchi ai mezzi di soccorso. Slov'jans'k è una città dell'Ucraina orientale sita nel distretto di Kramators'k nell'oblast' di Donec'k. Ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco sono orami spesso bersagli degli FPV. facebook