Ucraina attacco russo su Odessa | i soccorsi tra le macerie

Un attacco russo ha colpito Odessa, causando almeno otto feriti, tra cui due bambini. Le autorità ucraine sono intervenute con i soccorsi tra le macerie. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla sicurezza della città portuale sul Mar Nero.

Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, almeno otto persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo nella città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. L’attacco è avvenuto nelle prime ore di martedì: i droni hanno danneggiato edifici residenziali e un cantiere edile. Il Servizio di emergenza statale ha dichiarato che 14 persone, tra cui alcuni bambini, sono state evacuate da un edificio residenziale danneggiato. Sono in corso le ricerche delle persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nella notte, le forze armate russe hanno portato avanti un attacco su larga scala con droni nella regione di Odessa, in Ucraina.

Attacco Russo su Odessa: Droni Distruggono Infrastrutture Chiave – La Guerra Intensa nel Mar Nero!

Ucraina-Russia, Mosca: Avanziamo in tutte le direzioni. Attacchi su Odessa, colpita anche MykolaivIl capo di Stato maggiore russo in visita alle truppe russe nell'est: Da inizio gennaio liberati 17 insediamenti. Due morti e decine di feriti nei nuovi raid Avanziamo in tutte le direzioni . A r ... adnkronos.com

Ucraina, sindaco di Kharkiv: attacco russo colpisce asilo, 2 feritiLe notizie di martedì 27 gennaio sul conflitto in Ucraina | Il presidente ucraino Zelensky: «I negoziati trilaterali con Russia e Usa dovrebbero riprendere l'1 febbraio» ... corriere.it

UCRAINA | Il Capo di stato maggiore russo visita le truppe nell'est dell'Ucraina. A pochi giorni dal trilaterale di Abu Dhabi tra Kiev-Mosca-Washington. #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Il Capo di stato maggiore russo visita le truppe nell'est dell'Ucraina. A pochi giorni dal trilaterale di Abu Dhabi tra Kiev-Mosca-Washington. #ANSA x.com