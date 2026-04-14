Ucraina 4 anni dopo strategia Ue su giustizia intergenerazionale e il reportage da Leopoli

A quattro anni dall’inizio del conflitto, l’Ucraina affronta ancora le conseguenze delle tensioni con la Russia, mentre l’Unione Europea cerca di definire una strategia sulla giustizia intergenerazionale. In questo quadro, un reportage da Leopoli analizza come le scelte politiche ed economiche influenzino le future generazioni. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di integrazione europea, politica estera e accordi internazionali, con un’attenzione particolare alle sfide poste dal conflitto.

TESTO di Elis Viettone del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 16 marzo 2026 Integrazione e politica estera dell’Ue, tra guerra in Ucraina, accordi internazionali e future generazioni. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Massolo (ambasciatore), Cerretelli (IlSole24 ore) e Monti (Luiss). In studio Manieri e Viettone. Torniamo sulla nostra casa comune, l’Europa, e sulla guerra entrata ormai al suo quinto anno, un processo rimosso, o accettato, introiettato, che forse in un mondo in sfacelo appare il male meno urgente. Il professor Luciano Monti, che in questi giorni era all’Università di Leopoli, ci restituisce una vivida fotografia di che cosa significa convivere con una guerra che sembra ormai costante.🔗 Leggi su Ildenaro.it

AI, clima e demografia: l’Ue adotta la Strategia sulla giustizia intergenerazionaleTESTO di Tommaso Tautonico, del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana, per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 9 marzo 2026 Nel...

Ucraina, attacco russo su Leopoli colpisce la chiesa patrimonio UNESCO di Sant’AndreaUn attacco russo con droni ha colpito la città ucraina di Leopoli in pieno giorno, causando almeno 13 feriti e incendi nel centro della città.