AI clima e demografia | l’Ue adotta la Strategia sulla giustizia intergenerazionale

L’Unione Europea ha approvato una nuova Strategia sulla giustizia intergenerazionale, che coinvolge i settori dell’intelligenza artificiale, del clima e della demografia. La decisione è stata annunciata da un documento ufficiale e riguarda misure volte a tutelare le generazioni future. La strategia si inserisce in un quadro di iniziative più ampie, senza specificare dettagli sui contenuti o le tempistiche di attuazione.

TESTO di Tommaso Tautonico, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana, per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 9 marzo 2026 Nel pieno delle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo l’economia e la società europea, dalla transizione climatica alla rivoluzione digitale, il 5 marzo la Commissione europea ha adottato la Strategia europea sulla giustizia intergenerazionale, con l’obiettivo di integrare nelle politiche pubbliche l’impatto delle decisioni di oggi sulle generazioni future. L’iniziativa, in linea con il Patto sul futuro e la Dichiarazione sulle generazioni future dell’Onu, parte da una constatazione semplice ma cruciale: i grandi cambiamenti in corso stanno modificando profondamente il modo in cui opportunità, risorse e responsabilità vengono distribuite tra le diverse generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Referendum e cybersicurezza, la strategia del Viminale per il voto sulla giustiziaIn vista del referendum sulla giustizia, il Ministero dell’Interno ha messo a punto una strategia per proteggere la trasmissione dei dati elettorali... Leggi anche: All’Università di Parma l’incontro “Generazione Z e giustizia intergenerazionale” Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento In Piemonte la seduta del Comitato permanente della Conferenza delle Alpi; Anziani più soli e senza strategia nazionale, alert psicogeriatri 'rischio fragilità silenziosa'; Il Piemonte al centro della Convenzione delle Alpi: Gallo illustra le politiche per la montagna. BlogSicilia. . ClipTalk – I cittadini dettano la nuova strategia per le Isole. #perte #blogsicilia #talksicilia #sicilia facebook Da anni, ormai, l'Argentina organizza solo amichevoli contro Nazionali molto inferiori nel ranking. Le ultime sono Zambia e Mauritania. Una strategia economica o sportiva Entrambe (1/7) x.com